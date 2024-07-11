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لبنان

شيخ العقل: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل تفاقم الأمور وحصول ما هو أسوأ

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:33
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اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، اننا ‏أحوج ما نكون لاتّخاذ المبادرة، والبدء بالتشاور الجدي والحوارِ الصادق والصريح، ‏لانتخاب رئيس للجمهورية قبل تفاقم الأمور وحصول ما هو أسوأ، في ظل ما نشهده يوميا ‏من تصعيد حربي عدواني واستباحة إسرائيلية لجنوب لبنان. ‏
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‏جاء ذلك في كلمة له ألقاها في المجلس العاشورائي الذي أقيم في المجلس الإسلامي ‏الشيعي الأعلى - طريق المطار، بدعوة من نائب رئيس المجلس سماحة الشيخ العلاّمة علي ‏الخطيب، في اليوم الثالث من محرم.
 
وقال: "إنَّ إسرائيلَ المغتصِبة لأرض فلسطين والطامعةَ بخيرات لبنان والضاربةَ عَرضَ الحائطِ ‏بالقرارات الدولية وبمشاعر العالَمِ كلِّه، بما ترتكبُه من انتهاكاتٍ واعتداءاتٍ في جنوب ‏لبنانَ، ومن مجازرَ وحشيةٍ موصوفةٍ في قطاعِ غزَّة، لا يجوزُ إطلاقاً أن تُواجَهَ بانقسامٍ ‏روحيٍّ أو تباعُدٍ طائفيّ أو تفكُّكٍ اجتماعيّ، ولا بعجزٍ رسميّ وترهُّلٍ إداريّ، ولا بشغورٍ ‏رئاسيّ وتجاذبٍ سياسيِّ عشوائيّ، بل يجبُ أن تكونَ المواجَهةُ بمزيدٍ من تحمُّل المسؤولية ‏ومن التضامنِ الوطني والتلاقي على المصلحة اللبنانيةِ العليا وتأكيدٍ على الوحدةِ الوطنية، ‏لكي تكونَ رافدةً لشهادة الأبطال المجاهدين وداعمةً للعمل البطوليِّ المقاوم وللتصدّي ‏الميدانيِّ الرادعِ والملائم".

وأضاف: "كم نحن بحاجةٍ إلى استلهام الحقيقة من ذلك الحدَث التاريخيّ العظيم، مدركين أنَّ المسيرةَ ‏تبدأ بتزكيةِ الذات وتطهيرِها من الآفات، وصولاً إلى تزكية المجتمع وتطهيرِه من ‏الموبقات، فإلى تزكيةِ الوطنِ وتطهيرِه من المَعوقات، وبتحقيق الإصلاح هنا وهناك، أي ‏بإخراج النفسِ من محنة الشكّ إلى رحاب اليقين، والمجتمعِ من محنة التفكُّك والانحلال إلى ‏واحة التماسك الاجتماعي والتمسُّك بالقيم، والوطنِ من محنة اليأس وعجز الدولة وفراغ ‏المؤسسات وتوقُّعِ المخاطر إلى فُسحة الأمل وواحة العمل."
 
والتقى سماحة شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت امين عام مجلس الوزراء القاضي ‏محمود مكّية، وتناول اللقاء قضايا عامة، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضو ‏المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين والمدير العام ‏للمجلس الأستاذ مازن فياض ومدير مشيخة العقل الأستاذ ريّان حسن.‏
 
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