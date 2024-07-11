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لبنان

الابيض: سنعمل على إيجاد حلول لمشاكل مياه الصرف الصحّي

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:59
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نظمت كلية الهندسة في جامعة البلمند حفل إختتام مشروع SWaTH للمعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحي للمستشفيات في حرم الجامعة في الكورة، في حضور وزير الصحّة العامة الدكتور فراس أبيض.

وفي كلمة له، أكد الأبيض أن القطاع الإستشفائي في لبنان يعاني من العديد من المشاكل. وقال: "ها نحن اليوم في جامعة البلمند نعمل على إيجاد حلول للتحدّيات التي تواجه هذا القطاع". 
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وأضاف: "إنّ وزارة الصحّة ستعمل جاهدة على إيجاد حلول لمشاكل مياه الصرف الصحّي مستفيدة من هذه الدراسة الدقيقة التي أنجزها مشروع SWaTH".

بدوره، شدّد الدكتور وراق على أهمية القطاع الصحّي وضرورة تحسينه قائلاً: "إنّ المستشفيات تنتج مياه صرف تحتوي على مواد خطرة، بما في ذلك الأدوية والعديد من المواد الكيميائية. إن المعالجة السليمة لهذه المياه ضرورية لمنع تلوث البيئة وحماية الصحّة العامة". وأضاف: "تتّخذ جامعة البلمند من خلال مشروع SWaTH، خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، مساهمةً بذلك في تحسين هذا الواقع وإزالة مخاطره".
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