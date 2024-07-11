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لبنان

الحاج حسن تابع مع رؤساء المصالح الإقليمية تفاصيل تطبيق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح

Lebanon 24
11-07-2024 | 11:52
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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، رؤساء المصالح الإقليمية في الوزارة على الأراضي اللبنانية كافة، وجرى عرض كل المشاريع التي يتم تنفيذها في كل القطاعات.
وتابع الحاج حسن تفاصيل تطبيق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح وآليات العمل التي وضعت من أجل توزيع بذار القمح الطري للموسم المقبل، وتم البحث في المشاكل التي تواجهها المصالح وكيفية وضع خطط لمعالجتها.
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وشكر ل"رؤساء المصالح وقوفهم الدائم على رأس عملهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتقدم عبر رؤساء المصالح بالشكر من "جميع موظفي الوزارة للتضحيات التي يقدموها من اجل الحفاظ على القطاع وتطويره لما يمثله الأمن الغذائي لجميع المواطنين اللبنانيين".
وأكد الحاج حسن، خلال اللقاء، "ضرورة تأمين الخدمات للمواطنين بكفاءة، وخلال أقصر مدة زمنية ممكنة".
ونوه ب"جميع العاملين في مصلحتي الزراعة في محافظتي الجنوب والنبطية، وخصوصا في مؤازرة ومواكبة الاعتداءات المستمرة التي ينفذها العدو الاسرائيلي على لبنان"، مشيدا ب"وقوف كل مكاتب وزارة الزراعة الى جانب اهلنا عموما، والمزارعين خصوصا". (الوكالة الوطنية)
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