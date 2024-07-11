لقاء سيجمع بين جنبلاط وارسلان ووهاب غدًا.. ما السبب؟

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أشارت معلومات "الجديد" إلى أن لقاء درزيا سيعقد في بيصور غدا يجمع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، حيث تمت مصالحة عائلية بعد اشكال اهلي قديم.وحسب المعلومات فإن اللقاء سيعكس مشهدا درزيا جامعا يتضمن مواقف وطنية من الحرب في الجنوب وفي غزة.