أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، قصفه موقع الرمثا بالأسلحة الصاروخية.







وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (19:45) من يوم الخميس 11-7-2024 موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة".‏

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