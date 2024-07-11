Advertisement

لبنان

طليس يصدر بيانا يخص قطاع النقل العام.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:28
A-
A+


Doc-P-1221733-638563337653011724.png
Doc-P-1221733-638563337653011724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، بيانا اشاد فيه بالخطوة التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلة بالوزير علي حمية، لجهة إعادة تشغيل باصات النقل المشترك.
واعتبر أن "مثل هذه الخطوة وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يئن تحت وطأتها أهلنا، ستسهم في التخفيف عن كاهلهم وهي ايضاً تندرج في سياق اعادة تفعيل مؤسسة حيوية من مؤسسات الدولة. كما وأن هذه الخطوة تلبي واحدا من المطالب التاريخية التي دأب الاتحادات والنقابات على المطالبة بانجازها لجهة اقرار خطة وطنية للنقل في لبنان".
Advertisement
ودعا طليس السائقين العممومين الشرعيين، ومن موقعهم الحريص دائما على مصلحة الوطن والمواطن، الى "تلقف هذه الخطوة ودعمها واعتبارها عاملا مساعدا لتحقيق التطوير في قطاع النقل في لبنان، وتعزز المنافسة الشريفة تحت سقف القوانين المرعية الاجراء".
وختم طليس بيانه بدعوة السلطات المعنية وبخاصة الامنية والقضائية الى الإضطلاع بدورها لجهة "قمع التعديات والمخالفات على قطاع النقل العام والنقل المشترك". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2024-07-11
15:22 | 2024-07-11
15:08 | 2024-07-11
15:00 | 2024-07-11
14:55 | 2024-07-11
14:49 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24