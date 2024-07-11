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لبنان
طليس يصدر بيانا يخص قطاع النقل العام.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
11-07-2024
|
15:28
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أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، بيانا اشاد فيه بالخطوة التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلة بالوزير علي حمية، لجهة إعادة تشغيل باصات النقل المشترك.
واعتبر أن "مثل هذه الخطوة وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يئن تحت وطأتها أهلنا، ستسهم في التخفيف عن كاهلهم وهي ايضاً تندرج في سياق اعادة تفعيل مؤسسة حيوية من مؤسسات الدولة. كما وأن هذه الخطوة تلبي واحدا من المطالب التاريخية التي دأب الاتحادات والنقابات على المطالبة بانجازها لجهة اقرار خطة وطنية للنقل في لبنان".
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ودعا طليس السائقين العممومين الشرعيين، ومن موقعهم الحريص دائما على مصلحة الوطن والمواطن، الى "تلقف هذه الخطوة ودعمها واعتبارها عاملا مساعدا لتحقيق التطوير في قطاع النقل في لبنان، وتعزز المنافسة الشريفة تحت سقف القوانين المرعية الاجراء".
وختم طليس بيانه بدعوة السلطات المعنية وبخاصة الامنية والقضائية الى الإضطلاع بدورها لجهة "قمع التعديات والمخالفات على قطاع النقل العام والنقل المشترك". (الوكالة الوطنية)
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