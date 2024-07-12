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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الحمرا

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:59
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلا "طرأ على سنترال الحمرا بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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أوجيرو:

الخدمة

سنترال

الحمرا

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