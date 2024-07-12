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لبنان

في القلمون.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وعراك

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع إشكال فردي بين أحد الأشخاص من آل "ع" من جهة والمدعو "ا.ف" من جهة أخرى، تطور الى عراك وتضارب بالأيدي.
 
وحسب المعلومات، أقدم "ا.ف" على اطلاق نار من سلاح حربي في الهواء دون وقوع اصابات وذلك في منطقة القلمون طلعة "النورث هافن".
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وحضرت دورية من الجيش والمخابرات الى مكان الإشكال، وتعمل على ملاحقة مطلق النار وتعقبه تمهيداً لتوقيفه.
 
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