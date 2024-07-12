في القلمون.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وعراك

أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع إشكال فردي بين أحد الأشخاص من آل "ع" من جهة والمدعو "ا.ف" من جهة أخرى، تطور الى عراك وتضارب بالأيدي.



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وحضرت دورية من الجيش والمخابرات الى مكان الإشكال، وتعمل على ملاحقة مطلق النار وتعقبه تمهيداً لتوقيفه. وحسب المعلومات، أقدم "ا.ف" على اطلاق نار من سلاح حربي في الهواء دون وقوع اصابات وذلك في منطقة القلمون طلعة "النورث هافن".وحضرت دورية من الجيش والمخابرات الى مكان الإشكال، وتعمل على ملاحقة مطلق النار وتعقبه تمهيداً لتوقيفه.