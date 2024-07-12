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لبنان

وزير الثقافة: اسرائيل سعت على الدوام الى القضاء على لبنان التنوّع

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:32
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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على  منصة "إكس":
 
 
"مشكلتنا كلبنانيين مع اسرائيل لا تُختصر في أنّ الأخيرة تُمثّل الباطل الذي اغتصب ارض ⁧‫فلسطين‬⁩، بل وأيضاً لأنّها تطمع في ارضنا وثرواتنا وتسعى للقضاء على وطننا باعتباره بتنوّعه وعيش المعيّّة فيه يُشكّّل النقيض لعنصريتها ويسقط أخلاقياً ومعنوياً المبرّرات الواهية لاستمرار وجودها في فلسطين الحبيبة،  لهذا ترى ⁧‫اسرائيل‬⁩ أنَّ لا رسوخ لها في هذه المنطقة الاّ بالقضاء على النموذج اللبناني الذي يناقضها لكنها هي التي الى زوال باذن الله طالما بقيت فينا روحٌ حسينية تُلهمنا الوعي والثبات والوحدة وتولّد فينا العزيمة وتقودنا الى النصر الموعود">
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