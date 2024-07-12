صوت انفجار كبير يهزّ كسروان وطرابلس.. ماذا فعلت "طائرة إسرائيلية"؟ (صورة)

أفاد مواطنون عن سماع دوي انفجار كبير في أجواء طرابلس، كسروان، المتن، جبيل وروميه، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب ما تبين، فإن الأصوات التي سُمعت ناجمة عن خرق طائرة إسرائيلية لجدار الصوت فوق تلك المناطق.