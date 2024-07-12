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لبنان

رشقات رشاشة إسرائيلية مباشرة على الجيش في الجنوب.. هذا ما حصل قبل قليل

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن رشاقات رشاشة من نوع "هامفي" مصدرها قرية الغجر استهدفت آلية للجيش قرب الوزاني، في الجنوب.
 
وحسب المعلومات فقد أُصيبت الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات، من دون سقوط إصابات.
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