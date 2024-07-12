رشقات رشاشة إسرائيلية مباشرة على الجيش في الجنوب.. هذا ما حصل قبل قليل

أفادت مندوبة "لبنان24" أن رشاقات رشاشة من نوع "هامفي" مصدرها قرية الغجر استهدفت آلية للجيش قرب الوزاني، في الجنوب.

وحسب المعلومات فقد أُصيبت الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات، من دون سقوط إصابات.