صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 08:50 من صباح يوم الجمعة التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.‏وعند الساعة 09:50 من صباح اليوم استهدف عناصر الجزب مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏