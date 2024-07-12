أمن الدولة في عكّار تٌجلي بلدة رحبة من النازحين السوريّين

أعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه" بعد المتابعة التي قامت بها أمن الدولة للنازحين السوريّين في بلدة رحبة في عكّار، وبعد الكشف على الأوراق القانونيّة لنحو 110 عائلات سوريّة، تبيّن وجود 80 عائلة منها بطريقة غير شرعيّة، وقامت الدوريّات بتوجيه إنذارات للمخالفين منها شروط الإقامة القانونيّة. بعد انتهاء مدّة الإنذارات، جالت الدوريّات عليهم من جديد، وتمّ إجلاء العائلات التي لم تتمّ تسوية أوضاعها القانونيّة".

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