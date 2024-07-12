إرجاء جلسة المحاكمة الثانية في قضية مقتل الشيخ أحمد الرفاعي

أرجأت محكمة الجنايات في الشمال أمس الخميس 11 تموز جلسة المحاكمة الثانية في قضية مقتل الشيخ أحمد الرفاعي، وذلك بسبب عدم سوق المتهمين الموقوفين من سجن رومية إلى قصر عدل طرابلس.

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