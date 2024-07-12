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لبنان

بري يترأس إجتماعا لكتلة "التنمية والتحرير"

Lebanon 24
12-07-2024 | 04:32
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يترأس رئيس مجلس النواب  نبيه بري  في هذه الاثناء، إجتماعا لكتلة" التنمية والتحرير" النيابية في عين التينة.
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