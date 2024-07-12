طفلة تعرّضت لحادث خطير... إليكم ما حصل معها أثناء السباحة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طفلة غرقت مقابل شاطىء المنية، وتمّ نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي.

وبحسب المعلومات، فإنّ حالة الطفلة مستقرّة.