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لبنان

طفلة تعرّضت لحادث خطير... إليكم ما حصل معها أثناء السباحة

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طفلة غرقت مقابل شاطىء المنية، وتمّ نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ حالة الطفلة مستقرّة.
 
 
 
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طفلة

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