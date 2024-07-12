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لبنان

أمن الدولة تتابع إجلاء النازحين السوريّين المخالفين في الشمال

Lebanon 24
12-07-2024 | 06:03
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  قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب المنية الضنيّة، بإخلاء محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي، وتمّ ختمها بالشمع الأحمر بناءً على قرار السلطات المختصّة، وتمّ تسليم بعض تلك المحلّات لأصحابها اللبنانيّين بعد استحصالهم على المستندات الرسميّة المناسبة، بحسب بيان عن مديرية امن الدولة.
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