31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يزبك: لن تتوقف المقاومة ما دامت العمليات لم تتوقف على غزة
Lebanon 24
12-07-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "الحرب على غزة دخلت شهرها العاشر ووحشية الصهيوأميركي إلى الأشد فتكا بشعب صامد صابر"، لافتا الى الحصار والتجويع والقتل والتشريد ولم يحصد العدو من ذلك إلا المزيد من وحشيته واضطراب قواته أمام مقاومة فاقت كل توقعاته تخطيطا وبسالة جعلته يتخبط في أوحال غزة ورفح، لا يقدر على الخروج، والبقاء مكلف، ونتنياهو ماض في تعنته خوفا على مصيره ومستقبله، غير آبه بما سيؤول إليه كيانه الذي كثرت التكهنات حوله".
Advertisement
وأضاف في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك: "الدراسات و آراء قيادات، كلها تقول لا شيء من الأهداف تحقق، بل بالعكس فإن الهزيمة تلاحق جيش العدو، وستكون أبلغ إذا لم يتدارك الأمر. ومع الأسف تجمد ضمير العالم الغربي والأروبي والعربي والإسلامي فلا يهتز للمجازر وذبح الأطفال وقتل الأجنة والنساء والأبرياء، وتعطلت المؤسسات الدولية، ولا يعنيها ما يجري، ولكن الله تعالى لن يتخلى عن مناصرة المظلومين والدماء ستنتصر على بغي الجبابرة والطواغيت".
وأردف: "المقاومة الإسلامية في لبنان التي تخوض حرب الإسناد لغزة ودعما لمقاومتها الشريفة، تلاحق العدو الإسرائيلي في أوكاره التي أصبحت مكشوفة بعد الهدهد الأول والثاني وما بينهما، ولعل القادم أعظم، وستكون المفاجآت بالرد على كل تكهنات العدو وتهديداته واعتداءاته، والإغتيالات لا تعود عليه إلا بالمزيد من الرد الموجع والمؤلم في عمق العمق".
وختم يزبك مؤكدا: "لن تتوقف المقاومة ما دامت العمليات لم تتوقف على غزة، وجبهة اليمن الى فاعلية أقوى وأكثر، وهي تواجه القوى الطاغوتية الداعمة للعدو الإسرائيلي، وتعد عدتها للمزيد من المفاجآت، وهي على عهدها، وكذلك جبهة الإسناد العراقية، فأي جنون وحماقة لنتنياهو سوف يقابل بحرب لا يعلم بما سترتد به على الكيان المؤقت وداعميه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
Lebanon 24
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
10:02 | 2024-07-11
11/07/2024 10:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت انفجار كبير يهزّ كسروان وطرابلس.. ماذا فعلت "طائرة إسرائيلية"؟ (صورة)
Lebanon 24
صوت انفجار كبير يهزّ كسروان وطرابلس.. ماذا فعلت "طائرة إسرائيلية"؟ (صورة)
02:44 | 2024-07-12
12/07/2024 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. دولار خطير من نوع جديد يغزو لبنان (صور)
Lebanon 24
إحذروا.. دولار خطير من نوع جديد يغزو لبنان (صور)
02:30 | 2024-07-12
12/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟
06:32 | 2024-07-12
12/07/2024 06:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم؟
Lebanon 24
كم يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم؟
10:00 | 2024-07-11
11/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:38 | 2024-07-12
"القوات": الذين يدعّون أنّ الطريق إلى الرئاسة الأولى تمرّ في عين التينة يتخطّون الدستور
08:13 | 2024-07-12
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
07:51 | 2024-07-12
توتّر في طرابلس... شخصٌ تعرّض للطعن والجيش ضرب طوقاً أمنيّاً
07:40 | 2024-07-12
إنطلاق أعمال لجنة الاشراف على انتخابات أعضاء المجلس المذهبي للموحدين الدروز
07:21 | 2024-07-12
دعموش: مراوغة نتنياهو في المفاوضات لن توصله الى نتيجة
07:10 | 2024-07-12
أرقام تجارية قياسية بين المملكة البريطانية المتحدة ولبنان
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
12/07/2024 15:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
12/07/2024 15:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
12/07/2024 15:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24