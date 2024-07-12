الحاج أطلق ورشة عمل حول "قطاع المدارس الرسمية" في المتن

عقد مكتب النائب رازي الحـاج بالتعاون مع مركز "متن" ورشة عمل حول "قطاع المدارس الرسمية" في المتن، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، وممثل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد.

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وأكد الحاج انه وفريق عمله أطلق ورشة عمل مفتوحة لتطوير مختلف قطاعات المتن والذي سيشكل نموذجاً لتطوير العمل على المستوى الوطني، واستنباط تشريعات أو اقتراحات توصيات على السلطة التنفيذية لبناء جمهورية قوية وفعالة ومستدامة، مشدداً على ان واقع المدارس الرسمية غير مقبول من حيث قلّة عدد الطلاب اللبنانيين الذي لا يتخطى 2900 طالب في 38 مدرسة متوسطة وثانوية، وختم ان هذه الورشة تهدف الى خلق نقاش بناء لتفعيل وتطوير عمل المدارس الرسمية خدمة للتعليم المجاني الذي حقّ للجميع.

وتناولت الجلسة الاوّلة ادخال مادة الروبوتكس الى المدارس الرسمية، واعلن النائب الحاج تقديم حصص مجانية للمدارس الرسمية في المتن بالتعاون مع الاستاذ ميشال داغر وشركة "ميكاترون" .

اما الجلسة الثانية تناولت تحديات المدارس الرسمية بين الحاجات الاساسية واعادة الهيكلة وتعليم السوريين غير السوريين و تلى امين سرّ مكتب النائب رازي الحاج سليمان حبيقة التوصيات التالية:

1-العمل على اعداد سلسلة رتب ورواتب خاصة بقطاع التربية أكثر تفضيلاً وانصافاً.



2-العمل على اعادة هيكلة المدارس والثانويات لتخفيض وترشيد الانفاق وتحسين جودة وانتاجية المدارس.



3-العمل على اجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية للاساتذة في التعليم الرسمي وفق الاختصاص وضمن ضوابط محددة جداً.



4-وقف تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون اوراق ثبوتية قانونية صادرة عن الامن العام اللبناني.



5-العمل على رفع اجور وبدلات التعليم والاساتذة واعمال المكننة والاجراء (خدم وحرس) وتأمينهم.



6- العمل على تفعيل دور البلديات في دعم المدارس والثانويات الرسمية اللوجستي والمادي (تأمين تمويل بعض التكاليف التشغيلية مثل المازوت والطاقة والقرطاسية).