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لبنان
علي استشهد... كان أُصيب أمس في "غارة الطيبة"
Lebanon 24
12-07-2024
|
10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد علي حسن نخلة، بعدما كان أُصيب في الغارة الإسرائيليّة على بلدة الطيبة يوم أمس.
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