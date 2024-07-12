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لبنان

علي استشهد... كان أُصيب أمس في "غارة الطيبة"

Lebanon 24
12-07-2024 | 10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد علي حسن نخلة، بعدما كان أُصيب في الغارة الإسرائيليّة على بلدة الطيبة يوم أمس.
 
 
 
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