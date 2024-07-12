من الجنوب.. "الحزب" نعى شهيداً جديداً!

نعى "حزب الله"، اليوم الجمعة، الشهيد المجاهد علي حسن نحلة "حزين"، والذي استشهد إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن نحلة من مواليد عام 1989 من بلدة كفرتبنيت - جنوب لبنان.