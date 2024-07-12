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لبنان
بوحبيب: أمن الجنوب يعتمدُ على التنفيذ الكامل للقرار 1701
Lebanon 24
12-07-2024
|
14:52
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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، في مقابلة حصريّة مع موقع "المونيتور" خلال زيارته لواشنطن، "أهميّة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في ظل التوتّر المتصاعد في جنوب لبنان والشرق الأوسط".
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وشدد على "ضرورة الحوار والتهدئة"، مشيراً إلى أن "أمن جنوب لبنان يعتمد على التنفيذ الكامل والشامل للقرار 1701 كما ويعتمد على دعم الجيش اللبناني، ولاحقاً على إبرام اتفاق نهائي حول الحدود الجنوبية".
في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة، عبر بوحبيب عن "قلقه العميق إزاء العواقب المحتملة لأي تصعيد مستقبلي"، محذراً من أن "الانزلاق للحرب سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على لبنان وإسرائيل بل أيضاً على الدول المجاورة".
ولفت إلى أنّ "الغزو الإسرائيلي للبنان، إن حصل، قد يتسبب بحرب إقليمية تشارك فيها أطراف خارجيّة"، مشدداً على "ضرورة أن تضع جميع الأطراف الحوار والحلول السلمية في أولوياتها".
كذلك، أشار بوحبيب إلى "الجهود الدبلوماسيّة الدوليّة المستمرة، بما في ذلك تلك التي يقودها الشركاء الدوليون، والتي تهدف إلى التخفيف من التوترات وتعزيز الاستقرار على طول الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة".
مع هذا، فقد أكد وزير الخارجية، "التزام لبنان بالمبادرات التي تعزز السلام والأمن الإقليمي"، كما جدّد تأكيد "استعداد لبنان للمشاركة البنّاءة في الجهود الدوليّة التي تهدف إلى منع النزاع وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
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