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لبنان

حديث عن توافق ينهي الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش

Lebanon 24
12-07-2024 | 22:39
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أفادت معلومات ان توافقاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون حصل على حل لإشكالية الكلية الحربية لافتة الى أن الصيغة التي جرى التوافق عليها سبق أن إقترحها وزير الدفاع وتقوم على إجراء دورة ثانية في الكلية الحربية.وتم التوافق على أن يُطلب من مجلس الوزراء إجراء مباراة إضافية لتعيين 82 تلميذ ضابط اضافي على أن يجري لاحقاً إلحاقهم في آن واحد في الكلية الحربية في أواخر تشرين الأول، بحسب ما ذكرت" النهار".
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وأشارت المعلومات الى ان المقاربة التي طرحها وزير الثقافة محمد المرتضى تنطلق من حاجة الجيش والقوى الأمنية إلى عدد أكبر من الضباط بالرتب الدنيا يزيد بكثير عن 118 تلميذ ضابط الناجحين. وأصدر قائد الجيش كتاباً الى وزير الدفاع اضاء فيه على حاجة الجيش الى تعيين ضباط اضافيين وسيعمد وزير الدفاع الى اصدار كتاب الى مجلس الوزراء وفقاً للاتفاق.
وقالت اوساط عين التينة ل" اللواء": الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا تواصل أو اتفاق، ولا اسماء تتداول بين الاطراف السياسية بشأن خلف لقائد الجيش.
وإزاء التسوية التي قضت بفتح دورة جديدة في الكلية الحربية لقبول 82 تلميذ ضابط، وجَّه العماد عون كتاباً الى الحكومة بواسطة وزير الدفاع لطلب فتح دورة جديدة في الكلية الحربية، على ان يصدر مرسوم قبول الضباط 200 في تشرين الاول المقبل دفعة واحدة.
 
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