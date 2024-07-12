موجة حارة ستضرب لبنان في 15 تموز.. احذروا هذه الأيام

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان لبنان سيشهد موجة حارّة بعد 15 تموز الحالي، وبخاصة بين 18 و 21 منه بحيث ستلامس درجات الحرارة في بعض المناطق اللبنانية الـ38 درجة، في حين في الساحل ستتراوح بين 32 و 35 درجة بخاصة في شمال لبنان، مع رطوبة ستلامس 90%.ولفت خنيصر إلى ان كل موجة تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 34-35 درجة تُسمّى بـ "حارة" وكل موجة تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة تُسمى "لاهبة" بسبب تحوّل الهواء الى ساخن مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.