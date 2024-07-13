"لبنان 24" عند خط حدود الجنوب.. إليكم ما رصده هناك!

Advertisement

رصدت عدسة "لبنان24" في منطقتي كفركلا والعديسة - جنوب لبنان، دماراً هائلاً إثر تعرّض المنطقة لقصفٍ إسرائيلي عنيف، لكن ما تبين أن ذلك لم يمنع أشخاصاً في تلك المناطق من البقاء هناك.ما رصده "لبنان24" هناك يُظهر أن بعض أبناء تلك القرى ما زالوا موجودين فيها، ولم يغادروها. وما تم رصده أيضاً هو أنّه وبمناسبة عاشوراء، تم نشر الرايات المرتبطة بالمناسبة فيما أطلقت المساجد أيضاً عبر مكبرات الصوت القصائد الحسينية.وعزّز هذا المشهد جانباً مهماً من آثار الصمود والتحدّي داخل جنوب لبنان وتحديداً عند قرى الشريط الحدودي، في حين أن الأحداث لم تمنع سكانها هناك من إحياء شعائرهم الخاصة بهم رغم الدمار والخطر.