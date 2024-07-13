في القبة.. أطلقا النار على مكان إقامة عزاء ولاذا بالفرار

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اقدم كل من المدعو "ح.ا.م" و "ا.م" على اطلاق النار من اسلحة حربية بإتجاه الابنية ومكان اقامة عزاء عائد لال "س" مساء أمس الجمعة في محلة القلود - القبة في طرابلس دون وقوع إصابات، ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".