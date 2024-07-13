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لبنان

عن قصف مطار بيروت والضاحية الجنوبية... هذا ما أعلنه مصدر أميركيّ

Lebanon 24
13-07-2024 | 05:18
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قال مصدر أميركي إنّ "واشنطن ترفض تسليم إسرائيل قنابل ثقيلة لمنع حرب في لبنان".
 
 
ورأى المصدر الأميركي في حديثٍ لـ"العربية"، أنّ "إسرائيل قادرة على شنّ هجوم ضخم على لبنان".
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وأضاف أنّ "إسرائيل قادرة على تدمير مطار بيروت ومبان في محيطه والضاحية الجنوبية".
 
 
 

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