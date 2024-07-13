عن قصف مطار بيروت والضاحية الجنوبية... هذا ما أعلنه مصدر أميركيّ

قال مصدر أميركي إنّ "واشنطن ترفض تسليم إسرائيل قنابل ثقيلة لمنع حرب في لبنان".

ورأى المصدر الأميركي في حديثٍ لـ"العربية"، أنّ "إسرائيل قادرة على شنّ هجوم ضخم على لبنان".

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وأضاف أنّ "إسرائيل قادرة على تدمير مطار بيروت ومبان في محيطه والضاحية الجنوبية".