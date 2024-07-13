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لبنان

بيرم: تضحيات الشّهداء مكّنت لبنان من الصمود

Lebanon 24
13-07-2024 | 05:58
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شدد وزير العمل مصطفى بيرم خلال مجلس عاشورائي على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والنسيج الوطني المتنوع في لبنان ترعاه دولة لكل اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "المقاومة في لبنان أضافت إلى هذا البلد مرتكزا أساسيا وهو الإقتدار".
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وأضاف بيرم: "لأننا أقوياء يأتي المندوبون الدوليون إلى أعتاب لبنان الذي لم يعد لقمة سائغة".

وسأل: "هل كان المطلوب منا أن ننتظر عدونا الذي لم يتوقف يوما عن الاعتداء علينا ليأتي إلينا ويذبح أطفالنا كما يفعل في غزة ؟، وهل المطلوب أن نكون أغناما في حظيرة هذا المجتمع الدولي ليأتي الذباح الصهيوني ويذبحنا تحت أنظاره ؟ ".

 وختم: "تضحيات الشهداء والمجتمع اللبناني المقاوم الذين رفعوا شعار عاشوراء التضحية والفداء والحق ، مكنت لبنان من الصمود والاقتدار". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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