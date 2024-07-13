فياض يربط مصير الجنوب بحرب غزة: إننا نمارس حقنا في الدفاع عن نفسنا

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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فيّاض الى انه "أمام التهديدات الإسرائيلية التي عادت إلى التصعيد مجدداً، تجاه الساحة الجنوبية، وهي تهديدات تفتقد المصداقية وأقرب إلى الهوبرة منها إلى المواقف الواقعية، نحن نقول ببساطة ووضوح، إذا توقفت في غزة، نحن سنتوقف من جانبنا لأن الإسناد مرتبط باستمرار الأعمال العسكرية العدائية ضد غزة".وقال:" أما إذا إستمر العدو بإعتداءاته صغرت أم كبرت، فإننا سنمارس حقنا في الدفاع عن نفسنا وبالطريقة المناسبة التي تقدرها قيادة المقاومة"ولفت إلى أنّ "نفس المقاومة طويل، وقدراتها عالية وجهوزيتها كاملة، ومجتمعنا ثابت على خياراته في إحتضان المقاومة ومؤازرتها وثقته الكبيرة بحكمة قيادتها وشجاعتها وبصيرتها".وختم فياض: "في المواجهة نحن تفوقنا على العدو ميدانياً ونتفوق عليه مجتمعياً، إذ شتّان بين صلابة مجتمعنا وضعف مجتمعهم، بين ثقة مجتمعنا بقيادته وإهتزاز علاقة المجتمع الإسرائيلي بقيادة نتنياهو والآخرين". (الوكالة الوطنية للإعلام)