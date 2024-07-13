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لبنان

رعد: حاضرون لكلّ الإحتمالات

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:36
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لفت رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى أنه "لا يمكن أن نخذل الحقّ وأن ننتصر للباطل ونحن مشتاقون لملاقاة العدوّ حتى نُلقّنه أشد الهزائم في تاريخه".

وقال خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في زفتا وصير الغربية: "تسعة أشهر فشل فيها العدوّ من تحقيق أهدافه في غزة، ورغم كلّ تهديداته وتهويله بالحرب الشاملة نقول لا تستطيع أن تفعل ما تريد، وحالك كمن يقوم ويسقط على الارض دون تحقيق أيّ تقدم"، مسيراإلى أنّ "جيشه بدأ يتفكك وكلّ يوم يتأخر فيه عن وقف القتال في غزة سيسقط هذا الكيان في أرضه لأن الهزيمة التي تلقاها هي هزيمة إستراتيجية والعدوّ مُكابر لذا صوته يعلو في الآونة الأخيرة".
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وختم: "نحن حاضرون لكلّ الإحتمالات وجاهزون للنصر والشهادة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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