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لبنان

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان... أين سقطت؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:38
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أفاد "التلفزيون العربيّ" عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة.
 
 
وأضاف أنّ الصواريخ سقطت في محيط كريات شمونة في إصبع الجليل.
 
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