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لبنان

في بيروت... حادث سير بين شاحنة وسيارة

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:51
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أفادت غرفة التحكم المروري، عن تصادم بين شاحنة وسيارة على جادة شارل الحلو باتّجاه الكرنتينا.
 
 
وأشارت إلى أنّ الأضرار مادية، وهناك زحمة سير في المحلة.
 
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