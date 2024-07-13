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لبنان

إستهداف سيارة في جنوب لبنان.. شاهدوا الصورة الأولية!

Lebanon 24
13-07-2024 | 12:26
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أفادت المعلومات، مساء اليوم السبت، بأنَّ طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت - جنوب لبنان.
 
وذكرت المصادر أنّ القصف جاء بواسطة 3 صواريخ، وقد حصل تحديداً على طريق البراك بين البلدتين المذكورتين، وقد أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.
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ووفقاً للمصادر، فإن عملية الاستهداف حصلت في أعقاب انتهاء مراسم تشييع الشهيد علي نحلة في بلدة كفرتبنيت.
 
كذلك، قامت طائرة مُسيرة بإطلاق صاروخٍ باتجاه خلة وردة في عيتا الشعب، وتقول المصادر الميدانية إن القصف جاء أثناء قيام فرق إطفاء بإخماد حرائق مندلعة هناك.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ القصف الذي طال خلة وردة لم يُسفر عن سقوط إصابات.
 
 

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