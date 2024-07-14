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لبنان

هذه هي وجهات سفر اللبنانيين هذا الصيف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2024 | 02:15
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يشهد مطار بيروت حركة لافتة، حيث سجل في شهر حزيران الماضي الأرقام الأعلى منذ بداية العام الجاري 2024 إن على صعيد أعداد المسافرين من  لبنان واليه أو حتى على صعيد عدد  الرحلات الجوية.
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وعلى الرغم من التصعيد والأوضاع المتوترة جنوبا قرر العديد من المغتربين القدوم إلى لبنان لقضاء إجازة الصيف، في المُقابل نشهد حركة سفر من لبنان إلى الخارج حيث ارتأى عدد لا بأس به من اللبنانيين وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية والاقتصادية قضاء إجازاتهم الصيفية في الخارج، فأي وجهة هي الأكثر طلباً؟ 
يُشير صاحب أحد مكاتب السفر والخبير السياحي هيثم فواز عبر "لبنان 24" إلى ان "هناك حركة خروج من لبنان ولكن الدخول إليه أكثر بكثير"، لافتاً إلى ان "الوجهة الأكثر طلبا من قبل اللبنانيين هي تركيا لأنها لا تحتاج إلى فيزا كما هناك منافسة كبيرة بين شركات السياحة والسفر التي تعمد لتقديم عروض خاصة  مُغرية للسفر إلى تركيا بأسعار مقبولة". 
وأضاف ان "مصر وتحديداً شرم الشيخ هي الوجهة الثانية الأكثر طلباً بالنسبة للبنانيين حيث يحصلون على الفيزا في المطار فور وصولهم، تليها اليونان، على الرغم من انها تحتاج لفيزا شانغين، وقبرص بنسبة أقل".
واعتبر انه "لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة بشأن حركة الخروج من لبنان لأننا لا زلنا في بداية الصيف ورحلات "التشارتر" لا تبدأ قبل 20 تموز" .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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