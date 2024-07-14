في المنية... توقيف باصات أقلّت سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان

أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في الجيش عدداً من الباصات في المنية تقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك إثر عملية رصد وتعقب.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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