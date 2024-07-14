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لبنان

في المنية... توقيف باصات أقلّت سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان

Lebanon 24
14-07-2024 | 05:36
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أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في الجيش عدداً من الباصات في المنية تقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك إثر عملية رصد وتعقب.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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مديرية

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