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لبنان

هاشم: مبادرة الرئيس بري أقصر الطرق إلى الرئاسة

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:11
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وخاصة الجنوب والتمادي باستهداف المدنيين، يؤكد حق اللبنانيين في مواجهة وردع العدو الذي يحاول تحويل المناطق الحدودية الى مناطق معدومة الحياة، وهذا ما يواجهه ابناء القرى الحدودية بتشبثهم بارضهم رغم التضحيات والخسائر في الارواح والممتلكات وفي كافة القطاعات الانتاجية، للاسف دون ان تلتفت الدولة حتى الأن لمسؤوليتها في رعاية شعبها إلا جزءا يسيرا تقدمه عبر مجلس الجنوب الذي يفتقد الى موازنة تمكنه من تأمين متطلبات الناس في هذا الزمن الصعب".
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وقال بعد جولة تفقدية في منطقة العرقوب ومرجعيون: "أمام ما يواجهه وطننا من حرب وتحديات وصعوبات اقتصادية وأزمة سياسية مستفحلة، ما زال البعض يطل بنظرياته حول اكثر من ملف، والأخطر دعوة الحكومة الى تطبيق القرار١٧٠١ وفق رؤية العدو الصهيوني لطمأنته بحجة عدم اعطائه ذريعة ليوسع عدوانه وكأن لبنان هو من يحتل الارض وينتهك القوانين والقرارات، فأي فكر هذا وكيف يمكن القبول بمنطق الذل والخضوع لارادة العدو؟ يبدو ان البعض اعتاد هذه السياسة والسير بارادة الخارج واملاءاته".

وختم: "بعض الافكار التي تطرح عن الانتخابات الرئاسية لم تأت بجدي. خشبة الخلاص وأقصر الطرق للرئاسة المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري، فنكون مع رئيس وانطلاقة لعمل مؤسسات فاعلة خلال اسبوع وهذا يتوقف على النوايا لتحدد البوصلة النهائية".
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