آخر مستجدات إشكال برج حمود.. وفاة جريح إثر إصابة في الرأس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب ربيع الدغلاوي قد توفي إثر إصابته في رأسه خلال الإشكال المسلّح الذي حصل في برج حمّود يوم أمس السبت.وكان قد حصل إشكال أمام مقرّ لحزب الطاشناق في برج حمّود.