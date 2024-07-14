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لبنان
أثناء ممارسته هواية السباحة في عيون السمك.. هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
14-07-2024
|
10:44
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أصيب شخص بجروح مختلفة بعد سقوطه من علو أثناء ممارسته هواية السباحة في إحدى مسابح منطقة عيون السمك في الضنية. وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على نقله إلى مركز الشمال الإستشفائي لتلقي العلاج اللازم، حيث وصفت حالته بالمستقرة. (الوكالة الوطنية)
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