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لبنان

اتصالات لاعادة تشغيل محطة كهرباء مرجعيون بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي

Lebanon 24
14-07-2024 | 10:52
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اجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اتصالات برئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، ووزير الطاقة وليد فياض والقيمين على محطة كهرباء مرجعيون، بعد ان تعرضت المحطة لقصف من العدو الصهيوني ادى الى توقف المحطة عن العمل، مما انعكس على محطات تزويد المنطقة بالمياه اضافة الى حرمانها من نعمة الضوء.
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وطالب النائب هاشم بـ "ضرورة الاسراع بإعادة تشغيل المحطة لتعود الى فعاليتها بأسرع وقت، اذ يكفي ما يصيب ابناء المناطق الجنوبية الحدودية ظلم العدوان، ولا يجوز اضافة حرمانه من حقوقه شبه المعدومة ".

وقد ابدى المعنيون التجاوب، واعطوا توجيهات للاطلاع على حجم الاضرار والمباشرة بإصلاحها.
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