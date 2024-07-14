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لبنان

زحمة سير خانقة قبل اول نفق المطار باتجاه بيروت اليكم السبب

Lebanon 24
14-07-2024 | 11:35
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عبر منصة "اكس" بتسرب زيوت قبل أول نفق المطار باتجاه بيروت.


وذكرت أن حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.
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