زحمة سير خانقة قبل اول نفق المطار باتجاه بيروت اليكم السبب

أفادت غرفة "التحكم المروري" عبر منصة "اكس" بتسرب زيوت قبل أول نفق المطار باتجاه بيروت.





وذكرت أن حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.

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