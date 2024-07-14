مساء اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله شمال اسرائيل

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة (19:05) من بعد ظهر اليوم موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

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