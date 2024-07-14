Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله شمال اسرائيل

Lebanon 24
14-07-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1222615-638565826049284769.jpg
Doc-P-1222615-638565826049284769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة (19:05) من بعد ظهر اليوم موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏ 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساء اليوم.. هذا ما استهدفه "الحزب" شمال اسرائيل
lebanon 24
14/07/2024 23:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
lebanon 24
14/07/2024 23:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما استهدفه حزب الله اليوم بصواريخ الكاتيوشا
lebanon 24
14/07/2024 23:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ظهر اليوم.. "الحزب" استهدف هذا الموقع الاسرائيلي
lebanon 24
14/07/2024 23:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم..

استهدفه

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:57 | 2024-07-14
15:24 | 2024-07-14
15:00 | 2024-07-14
14:56 | 2024-07-14
14:40 | 2024-07-14
14:23 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24