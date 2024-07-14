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لبنان

مداهمة واطلاق نار.. هذا ما جرى في بريتال

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:29
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دهمت قوة من الجيش حي المحوط في بريتال وعملت على تفتيش منازل مطلوبين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وتخلل المداهمة إطلاق نار أسفر عن اصابة شخص.
 
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