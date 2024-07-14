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لبنان

لا اجتماعات قبل مطلع أيلول

Lebanon 24
14-07-2024 | 18:00
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من المستبعد أن يُعاود سفراء الخماسية اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف السياسية قبل مطلع أيلول، لوجود عدد من السفراء خارج لبنان في عطلاتهم السنوية في الشهر المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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