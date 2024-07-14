لا اجتماعات قبل مطلع أيلول

من المستبعد أن يُعاود سفراء الخماسية اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف السياسية قبل مطلع أيلول، لوجود عدد من السفراء خارج لبنان في عطلاتهم السنوية في الشهر المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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