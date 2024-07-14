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كتبت " الانباء الكويتية": قال مصدر لبناني واسع الاطلاع وعلى صلة مباشرة بالموفد الأميركي اموس هوكشتاين : «ان تركيز هوكشتاين في لقاءاته البعيدة من الأضواء على الحدود الجنوبية والقرار الدولي 1701».وأضاف المصدر: «في لقاءات هوكشتاين الأخيرة في باريس، أخذ موضوع التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ««اليونيفيل» حيزا مهما من المحادثات، كون فرنسا هي التي تمسك منذ العام 2006 بادارة مقترح التمديد بناء على الطلب الذي يرفعه لبنان عادة عبر وزارة الخارجية إلى الامانة العامة للامم المتحدة. وكانت لدى فرنسا خشية حقيقية من بروز مقترح يتصل بمدة التمديد لقوات الطوارئ، وسط ضغط إسرائيل لتقصير المدة من سنة إلى ستة أشهر».وتابع المصدر: «أيضا، هناك خشية فرنسية من عملية عسكرية إسرائيلية تتزامن مع البحث في التمديد لقوات اليونيفيل، ما يعني تعطيل عملية التمديد، والذهاب إلى بحث في مهام جديدة لها تتجاوز ما ينص عليه القرار 1701. الا ان الجانب الأميركي طمأن إلى عدم حصول ذلك، وان الضغط مستمر لمنع توسع الحرب، وان الدول المعنية بالمواجهة تعمل في السياق عينه».وأوضح المصدر: «على ضوء المعطيات التي وصلت من باريس، أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليمات إلى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بأن يباشر حراكا ديبلوماسيا في عواصم القرار للضغط باتجاه تمديد روتيني لقوات اليونيفيل من دون ادخال اي تعديلات على قرار التمديد، وذلك في مواجهة الضغط الإسرائيلي لأخذ الامور باتجاهات مختلفة».وكشف المصدر عن «انه بموازاة ذلك، أبلغ هوكشتاين إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، انه سيبقى في أوروبا، فإذا كان اعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة أصل في اليوم نفسه إلى لبنان وأباشر مهمة التفاوض المكوكي بين بيروت وتل أبيب حول الحدود البرية وتطبيق كامل مندرجات القرار 1701».وأكد المصدر «ان ما حصل في خان يونس ربما سيعطي دفعا اضافيا للمفاوضين العرب والاميركيين، للمضي قدما في الضغط للوصول إلى وقف اطلاق النار، لأن البديل سيكون المزيد من المجازر، ومعها المزيد من التصعيد على الجبهة اللبنانية، بما يؤخر الحلول لكل الاستحقاقات المعلقة نتيجة الحرب الدائرة».