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لبنان

رئيس دائرة الامتحانات الرسمية تفقد مركز التصحيح في صيدا

Lebanon 24
15-07-2024 | 01:57
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زار رئيس دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي ربيع اللبان مركز التصحيح في الجنوب في المدرسة العمانية النموذجية الرسمية - صيدا على رأس وفد من الدائرة،  وكان في استقباله رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح، مسؤول لجنة الامتحانات الرسمية في الجنوب ذيب فتوني، مدير المدرسة المشرف على المركز حذيفة الملاح، والتقى المشاركين في أعمال التصحيح، واطمأن  إلى حسن سير العمل وانتظامه، مستمعا إلى ملاحظات الأساتذة واقتراحاتهم ومثنيا على جهودهم خلال العام الدراسي وفي فترة الامتحانات".
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واعتبر أن "إجراء الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة إنجاز بحد ذاته نظرا للظروف الأمنية التي نمر بها والتحديات التي نواجهها"، محييا معلمي وطلاب الجنوب من عاصمته  صيدا"، وقال: "جئت لأسمع منكم، وأطلع بشكل مباشر على سير العمل، ملاحظاتكم محط اهتمامي، وأرحب بكم في مكتبي في الوزارة  المفتوح لكم في أي وقت".
من جهته، رحب صالح بالوفد في الجنوب، وثمن "زيارته التي جاءت لتؤكد أن الجنوب جزء من الوطن لا يمكن سلخه عنه". وقال: "بفضل الله، وبجهد دؤوب من وزير التربية الدكتور عباس الحلبي والمدير العام الدكتور عماد الاشقر وفريق عمل الوزارة تم انجاز هذا الاستحقاق الوطني، وهو أمر ما كان ليتحقق أيضا لولا جهود الأساتذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية تحضيرا وإعدادا، ثم في لجان وضع الأسئلة وأعمال المراقبة وصولا الى اعمال التصحيح  وإصدار النتائج قريبا إن شاء الله".
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