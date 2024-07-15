البزري: المبادرات الرئاسية لإنهاء الشغور دليل حيوية

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي، أن "المبادرات الرئاسية لإنهاء الشغور هي دليل حيوية"، داعيًا إلى "الإيجابية" في هذا الملف.

ورأى أن "الأساس هو التلاقي اللبناني- اللبناني لإحراز التقدم المطلوب في الملف الرئاسي".

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وعن مبادرة المعارضة، لفت إلى "إيجابية استجدت في المواقف لجهة القبول بمبدأ الحوار والتشاور"، داعيًا "للبناء على هذه الإيجابية، على الرغم من نقاط الخلاف حول شكل الحوار وما إذا كانت الدعوة قبل جلسات الانتخاب أو بعد".



ولفت إلى أن "الأزمة الرئاسية كانت موجودة قبل حرب غزة، ولكن الحرب زادت الأمور تعقيدًا"، داعيًا إلى "تحصين الداخل وعدم إنتظار سلة الحلول الدولية والإقليمية إلى حين انتهاء الانتخابات الأميركية".