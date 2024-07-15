Advertisement

لبنان

مهرجان "بنص جونية" انطلق... اقبال كبير وبرنامج مميّز

ماريا رحّال - Maria Rahhal

|
Lebanon 24
15-07-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1222779-638566364829120835.jpg
Doc-P-1222779-638566364829120835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت مهرجانات "بنص جونية " السنوية التي تنظمها بلدية جونية على مدى اسبوعين حتى 28 تموز وسط اقبال جماهيري غير متوقع، حيث ملأ الالاف ساحة البلدية والطرقات المؤدية اليها في اليوم الاول من المهرجان. ويتضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة لمختلف فئات الجمهور بدءا من عروض ومسرحيات للأطفال وحفلات غنائية متنوعة لأشهر الفنانين يتم احياؤها على مسرح ضخم في ساحة البلدية، إضافة الى حفلات موسيقية أجنبية مختلفة.
Advertisement
 
 
 ويقول رئيس بلدية جونية جوان حبيش في حديث صحافي: "اليوم جونية تؤكد انها الاقوى على الخارطة السياحية، ونأمل ان نخرج من المآسي ونعود الى حياتنا الطبيعية".

تبدأ النشاطات يومياً من الساعة السادسة مساءً ببرامج ترفيهية للأطفال، وتضم مسرحيات وأعمالاً يدوية حتى الساعة السابعة والنصف حين يتبدل البرنامج ليناسب الفئة العمرية الأكبر من الناس للسهر في شارع جونية القديم على أنغام فرق موسيقية لبنانية مختلفة.
ولا تقتصر النشاطات على الترفيه واللعب، فللرياضة حصتها ايضا، اذ تخلل المهرجان يوم jounieh by bike وشارك فيه المئات من مختلف الأعمار بالتجول في مختلف أنحاء مدينة جونية عبر الدراجات الهوائية تشجيعا لإستخدام الدراجات الهوائية والحفاظ على البيئة.
 
ووضعت البلدية تعرفة دخول لزوار المهرجان تبلغ 5000 ألف ليرة لبنانية، وهي بمثابة قسيمة شراء تستعمل في المطاعم والمحلات المشاركة بالمهرجان بهدف تشجيعها.
ويضم المهرجان العديد من المعارض التشكيلية من رسومات ولوحات فنية إضافة إلى منصات متعددة من حرفيات وأشغال يدوية، مأكولات تراثية وثياب عصرية وغيرها.
فعاليات المهرجان
 
تم الاعلان عن فعاليات مهرجانات جونية الدولية لصيف 2024 للايام المقبلة وفق البرنامج الاتي:
 
مساء اليوم الاثنين 15 تموز: يستضيف المهرجان فرقة "Alecco and the band" الموسيقية.
مساء الثلاثاء 16 تموز: الفنان اياد صفير.
الاربعاء 17 تموز: أجواء فرنكوفونية وغربية بامتياز مع الفنان نديم الشمالي.
الخميس 18 تموز: فرقة "ليالينا باند" الموسيقية.
الجمعة 19 تموز: عازفة الكمان اللبنانية حنين علم.
السبت 20 تموز: الاخوان شحادة "The Chehade Brothers".
الاحد 21 تموز: سهرة غنائية مع الفنانة اللبنانية الين لحود.
بتكلفة بسيطة وبمجهود كبير تتمكن بلدية جونية في صيف 2024 من انعاش اقتصادها وشوارعها في ظل وضع اقتصادي صعب يمر على كافة اللبنانيين. و"بنص جونية" بانتظار كل من اختار أن يمضي صيفًا مميزًا بعيدًا عن المألوف!
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ماريا رحّال - Maria Rahhal

صحافيّة ومُحرّرة
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-07-15
07:00 | 2024-07-15
06:55 | 2024-07-15
06:33 | 2024-07-15
06:29 | 2024-07-15
06:16 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24