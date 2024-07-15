مهرجان "بنص جونية" انطلق... اقبال كبير وبرنامج مميّز

انطلقت مهرجانات "بنص جونية " السنوية التي تنظمها بلدية جونية على مدى اسبوعين حتى 28 تموز وسط اقبال جماهيري غير متوقع، حيث ملأ الالاف ساحة البلدية والطرقات المؤدية اليها في اليوم الاول من المهرجان. ويتضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة لمختلف فئات الجمهور بدءا من عروض ومسرحيات للأطفال وحفلات غنائية متنوعة لأشهر الفنانين يتم احياؤها على مسرح ضخم في ساحة البلدية، إضافة الى حفلات موسيقية أجنبية مختلفة.

Advertisement

ويقول رئيس بلدية جونية جوان حبيش في حديث صحافي: "اليوم جونية تؤكد انها الاقوى على الخارطة السياحية، ونأمل ان نخرج من المآسي ونعود الى حياتنا الطبيعية".



تبدأ النشاطات يومياً من الساعة السادسة مساءً ببرامج ترفيهية للأطفال، وتضم مسرحيات وأعمالاً يدوية حتى الساعة السابعة والنصف حين يتبدل البرنامج ليناسب الفئة العمرية الأكبر من الناس للسهر في شارع جونية القديم على أنغام فرق موسيقية لبنانية مختلفة.

ولا تقتصر النشاطات على الترفيه واللعب، فللرياضة حصتها ايضا، اذ تخلل المهرجان يوم jounieh by bike وشارك فيه المئات من مختلف الأعمار بالتجول في مختلف أنحاء مدينة جونية عبر الدراجات الهوائية تشجيعا لإستخدام الدراجات الهوائية والحفاظ على البيئة.

ووضعت البلدية تعرفة دخول لزوار المهرجان تبلغ 5000 ألف ليرة لبنانية، وهي بمثابة قسيمة شراء تستعمل في المطاعم والمحلات المشاركة بالمهرجان بهدف تشجيعها.

ويضم المهرجان العديد من المعارض التشكيلية من رسومات ولوحات فنية إضافة إلى منصات متعددة من حرفيات وأشغال يدوية، مأكولات تراثية وثياب عصرية وغيرها.

فعاليات المهرجان

تم الاعلان عن فعاليات مهرجانات جونية الدولية لصيف 2024 للايام المقبلة وفق البرنامج الاتي:

مساء اليوم الاثنين 15 تموز: يستضيف المهرجان فرقة "Alecco and the band" الموسيقية.

مساء الثلاثاء 16 تموز: الفنان اياد صفير.

الاربعاء 17 تموز: أجواء فرنكوفونية وغربية بامتياز مع الفنان نديم الشمالي.

الخميس 18 تموز: فرقة "ليالينا باند" الموسيقية.

الجمعة 19 تموز: عازفة الكمان اللبنانية حنين علم.

السبت 20 تموز: الاخوان شحادة "The Chehade Brothers".

الاحد 21 تموز: سهرة غنائية مع الفنانة اللبنانية الين لحود.

بتكلفة بسيطة وبمجهود كبير تتمكن بلدية جونية في صيف 2024 من انعاش اقتصادها وشوارعها في ظل وضع اقتصادي صعب يمر على كافة اللبنانيين. و"بنص جونية" بانتظار كل من اختار أن يمضي صيفًا مميزًا بعيدًا عن المألوف!