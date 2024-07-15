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لبنان

بالصور.. إزالة تعديات داخل مجرى نهر الليطاني

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:06
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تعمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ازالة تعدٍ داخل مجرى النهر في منطقة الزرارية حيث يعمد بعض الاشخاص الى استغلال الاوضاع الامنية لتكريس مخالفات في مجرى النهر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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