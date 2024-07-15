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لبنان

رئيس بلدية شارون: مارك ضو لم يتواصل مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشأن ملف المياه

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:24
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قال رئيس بلدية شارون مهنا البنا في بيان:" طالعنا النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس" بخبر يعلن فيه انه ضمن جولة قام بها على عدة مشاريع إنمائية زار "بلدة شارون وتم الدراسة والبحث في إمكانية تركيب طاقة شمسية لضمان تأمين المياه للأراضي الزراعية والبيوت".
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اضاف: "لذا ومن موقع مسؤوليتي كرئيس لبلدية شارون وبعد إطلاعي على الخبر قمت بالتواصل مع رئيس دائرة عاليه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ يونس الجرماني لاستيضاح الأمر، وتبين أنه لم يتم التواصل معه من قبل النائب ضو بأي شكل من الأشكال في ما خص مسألة المياه في بلدة شارون، مع الإشارة الى أننا كبلدية شارون نقوم بالتنسيق الدائم مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وبشكل مباشر مع المدير العام الاستاذ جان جبران الذي شرّفنا بزيارة ميدانية للاطلاع على واقع الحال، وتم افتتاح الخزانات الجديدة للبلدة على ان تستكمل باقي المشاريع ومنها الشبكة الجديدة وتأهيل النبع، وكذلك نتابع عبر رئيس دائرة عاليه في مؤسسة مياه بيروت وجبل الاستاذ يونس الجرماني منذ اشهر ملف تأمين الطاقة الشمسية لشبكة المياه.
 
تايع: "وبناء على ما سبق ذكره يهمنا ان نؤكد بأن متابعة ملف المياه في بلدة شارون مرتبط حصراً مع رئيس دائرة عاليه في المؤسسة الاستاذ يونس الجرماني الذي لم يتم التواصل معه إسوة ببلدية شارون التي لم تطلع على أي تفاصيل بهذا الخصوص، لذا كان حري بالنائب ضو ان يذكر الجهة او الجهات التي بحث معها في ملف المياه ببلدة شارون، مع تأكيدنا أن هذا النوع من الملفات تتم مناقشته حصرا مع الجهات الرسمية ممثلة ببلدية شارون كسلطة محلية، وبمكتب عاليه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لذا اقتضى التوضيح منعاً لأي إلتباس لدى أهل البلدة لا سيما بعد بيان النائب ضو".

 
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