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لبنان

بالأسلحة الصاروخية... "الحزب" يستهدف هذا الموقع الإسرائيلي

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:13
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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أن مجاهديها استهدفوا اليوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية.

وأضاف البيان أن التجمع أصيب إصابةً مباشرة.‏
 
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