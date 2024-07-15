بالأسلحة الصاروخية... "الحزب" يستهدف هذا الموقع الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أن مجاهديها استهدفوا اليوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية.وأضاف البيان أن التجمع أصيب إصابةً مباشرة.‏